Unbekannter verkratzt parkendes Auto im Stadtteil Hochzoll

Ein Unbekannter verkratzt am Sonntag ein parkendes Auto im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag kam es laut Polizei zu einer Sachbeschädigung in der Nebelhornstraße in Hochzoll. Zwischen 8.45 und 9.15 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW an der rechten Autoseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gesucht. (möh)