30.000 Euro Schaden, zwei Verletzte: Frau verursacht Unfall mit drei Autos

Bei einem Unfall in der Friedberger Straße in Augsburg werden zwei Personen leicht verletzt. Unfallverursacherin ist eine 73-jährige Frau, der Schaden ist enorm.

In der Friedberger Straße hat sich am vergangenen Montag ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Autos beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Gegen 10 Uhr war demnach eine 73-jährige Autofahrerin in westliche Richtung unterwegs. Dabei übersah sie ein verkehrsbedingt haltendes Auto und es kam zum Zusammenstoß.

Polizei Augsburg ermittelt nach Verkehrsunfall in Friedberger Straße

Durch den Aufprall wurde das Auto auf ein ebenfalls haltendes, drittes Auto geschoben. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen in den vorderen Wagen leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (arse)