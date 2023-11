Augsburger Uni- und Uniklinik-Personal geht in den Warnstreik

>>Und die Rentner hatten zuletzt sehr schöne Steigerungen.<<



Ach ja? Wenn ich mir die Lohnabschlüsse mit den prozentualen Steigerungen so ansehe, dann die Inflationsrate betrachte, dann sehe ich bei der Rente nichts, was man als schöne Steigerung sehen kann. Für Beamte mag das bei ihren Pensionen anders aussehen. Und nur am Rande bemerkt: Den Lokführern sind 11% Lohnerhöhung zu wenig, darum glauben sie, streiken zu müssen. Wie hoch war doch gleich die letzte Rentenerhöhung? Am 1. Juli 2023 gab es in den alten Bundesländern eine Erhöhung um 4,39 Prozent, und das wollen Sie hier als schöne Steigerung bezeichnen?

Melden