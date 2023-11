Augsburg

Verkehrsleitsystem um Stadion und Augsburger Messe muss erneuert werden

Plus Die Stadt Augsburg will die 14 Jahre alten Tafeln durch moderne Anzeigen ersetzen und erweitern. Das soll die Lage bei Heimspielen und Messeveranstaltungen entzerren.

Die Stadt will das Verkehrsleitsystem mit den LED-Anzeigen in den Verkehrsschildern rund ums Fußballstadion und die Messe erneuern und ausweiten. Das 2009 im Zuge des Baus des FCA-Stadions errichtete Verkehrsleitsystem sei inzwischen so in die Jahre gekommen, dass einzelne Elemente immer wieder ausfallen. "Die bestehende Anlage ist nicht mehr funktionsfähig", so Baureferent Steffen Kercher. Die Stadt plant nun eine Lösung, die womöglich mehr kann, als nur Parkwegweisung anzuzeigen.

Für das bisherige System, so die Stadt, gebe es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt Ersatzteile. Man behelfe sich mit noch funktionsfähigen Schriftzügen und Piktogrammen, auf die Dauer sei das aber keine Lösung. Hinzu kommt, dass die Polizei zur Auffassung gekommen ist, dass die Beschilderung zu spät beginnt. Autofahrer hätten bei der aktuellen Beschilderung so nah an den Einrichtungen gar nicht mehr die Möglichkeit, auf Parkplatzempfehlungen zu reagieren. Auch die Messe hält die Standorte der Beschilderung für ein Problem. Sowohl bei Messeveranstaltungen als auch bei einigen FCA-Heimspielen wurden zuletzt testweise schon deutlich früher an der Anfahrtsstrecke mobile Leuchttafeln aufgestellt. Die Ergebnisse seien positiv gewesen. Die 3100 Stellplätze am Stadion bzw. die 2200 Stellplätze an der Messe reichen bei dortigen großen Veranstaltungen häufig nicht aus, sodass sich beide Einrichtungen gegenseitig Stellplätze zur Verfügung stellen.

