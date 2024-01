Verschwunden: Polizei fahndet nach Schänder der Israel-Flagge

Plus Im Fall der abgerissenen und angezündeten Israel-Fahne steht bald ein junger Mann in Augsburg vor Gericht. Der Haupttäter indes ist verschwunden.

Dem Täter war es offenbar egal, ob man ihn auf dem Video erkennen konnte oder nicht. Als er sich von seinem Freund dabei filmen ließ, wie er an jenem Oktoberabend am Augsburger Rathausplatz die Israel-Flagge vom Masten riss und versuchte, sie anzuzünden, verbarg der junge Mann sein Gesicht nicht. Inzwischen hat er es sich mit dem Verstecken offenbar anders überlegt. Wie mittlerweile bekannt wurde, ist der 18-Jährige verschwunden - kurz nachdem die Augsburger Staatsanwaltschaft gegen ihn Anklage erhoben hatte.

Sein Kompagnon, ein inzwischen 19-Jähriger, muss sich diesen Mittwoch, wie berichtet, vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll die Tat gefilmt und haben. Das Video wurde, wie eine Heldentat, im sozialen Medium TikTok veröffentlicht und verbreitete sich rasch auf sämtlichen Kanälen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer Beihilfe zur Verletzung von Flaggen- und Hoheitsrechten ausländischer Staaten vor. Der Vorwurf gegen den mutmaßlichen Haupttäter, der sich offenbar auf und davon gemacht hat, wiegt schwerer.