Augsburg

vor 57 Min.

"Viel Trauer": Das sagt der Betreiber zum vorläufigen Aus der Rockfabrik

In der Rockfabrik in Augsburg ging es schon immer etwas wilder zu. Nun muss der bekannte Nachtklub vorläufig schließen.

Plus Mit der Rockfabrik schließt einer der legendärsten Nachtklubs in Augsburg. Geschäftsführer Höltl erzählt, wie es zum Aus kam – und nennt Details zum Neustart.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es ist einiges passiert in den vergangenen Wochen, und das hört man Markus Höltl auch an. Immer wieder sucht er nach den richtigen Worten, wenn er von der Schließung der Rockfabrik spricht – des legendären Augsburger Nachtclubs in der Riedingerstraße, in dem er seit 2007 arbeitet, seit acht Jahren als Geschäftsführer. Für Außenstehende kam das vorläufige Aus komplett überraschend. Höltl dagegen deutet an, dass es sich zumindest abgezeichnet hat – wegen eines Konflikts, der im Hintergrund offenbar schon seit einem Jahr schwelt.

Höltl macht keinen Hehl daraus, wie es zur Schließung kam – und wer aus seiner Sicht für das "Ende einer Ära" verantwortlich ist. "Es liegen akute Sicherheitsmängel vor, die die Eigentümer nicht beseitigen wollen", sagt Höltl im Gespräch mit unserer Redaktion. Konkret gehe es um Defizite an der Belüftungsanlage, die der TÜV bei einer Kontrolle im Mai festgestellt habe. Dadurch seien Brandschutzvorgaben nicht mehr einzuhalten. Da die Eigentümer jegliche Art der Kooperation verweigerten und sich trotz mehrfacher Hinweise geweigert hätten, die erforderlichen Investitionen vorzunehmen, habe nun die Stadt reagiert – und eine Anordnung verfasst, nach der die Rockfabrik schließen müsse. Der entsprechende Bescheid habe ihn am Mittwoch erreicht, sagt Höltl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen