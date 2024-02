Wahlplakate dürfen in Augsburg nur noch sechs Wochen stehen

Die Stadträte halten eine zeitliche Beschränkung für sinnvoll. Doch über weitergehende Überlegungen der Verwaltung soll nochmal beraten werden.

Wahlplakate in Augsburg werden künftig nur noch sechs statt bisher zehn Wochen vor der Wahl aufgestellt werden dürfen. Voraussichtlich wird dies schon zur Europawahl im Juni gelten. Der Ordnungsausschuss des Stadtrats hat eine Verkürzung beschlossen. Doch eine Reihe von weiteren Einschränkungen, die von der Verwaltung vorgeschlagen worden waren - etwa dass Parteien künftig alle Standorte fotografisch dokumentieren müssen - soll noch in einer internen Arbeitsgruppe diskutiert werden. Diese Ideen gehen den Politikern zu weit. Andere Politiker fordern ein härteres Durchgreifen: Die ÖDP und FW-Stadtrat Peter Hummel forderten sogar eine zahlenmäßige Höchstgrenze für Plakate oder festgelegte öffentliche Plakatwände, weil man das eigentliche Problem sonst nicht anpacke - ein Vorschlag, der wohl keine Mehrheit finden wird.

Beschwerden von Bürgern über die Flut von Wahlplakaten in Augsburg

Wie berichtet hatten sich nach der Landtagswahl etliche Bürger bei der Stadt über die Flut an Plakaten beschwert. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) legte zuletzt einen Vorschlag vor, der neben der Verkürzung auf sechs Wochen auch ein Verbot, Plakate an Bäumen zu befestigen und eine maximale Aufhängehöhe von 2,60 Metern vorsah.

"Was wir der Stadt vor Wahlen antun, kann so nicht weitergehen"

Dass etwas geschehen muss, ist einheitliche Meinung: "Was wir der Stadt regelmäßig vor Wahlen antun, kann so nicht weitergehen", so Peter Schwab (CSU). Stefan Wagner (Grüne) sagte, dass die Herausnahme von Bäumen als Befestigungsmöglichkeit ein richtiger Schritt sei. "Es gibt dann immer noch genug Möglichkeiten, Plakate zu befestigen, etwa an Laternen", so Wagner. Sie SPD meldete allerdings Beratungsbedarf an, weil vieles im Detail noch diskutiert werden müsse. Die AfD zeigte sich mit den 2,60 Metern Maximal-Aufhängehöhe unzufrieden, weil ihre Plakate sonst stärker durch Vandalismus gefährdet seien.

Pintsch sagte in Richtung der Stadträte, man könne über vieles reden. Öffentliche Flächen als Plakatwände zur Verfügung zu stellen oder eine anderweitige Kontingentierung sehe er aber kritisch. "Das ist nicht praktikabel und kontrollierbar", so Pintsch. Zudem sollten Parteien durchaus werben dürfen. "Mit ein paar Tafeln auf Stadtteilplätzen machen Sie nicht auf die Wahl aufmerksam." Noch im Frühjahr soll eine abschließende Regelung gefunden werden. (skro)