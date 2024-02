"Wald ist in der Abwärtsspirale": So trifft es die Augsburger Forstwirtschaft

Plus Die Wälder in und um Augsburg sind durch die Folgen des Klimawandels gezeichnet. Experten versuchen entgegenzusteuern, die Forstwirtschaft leidet.

Plötzlich stoppt Forstamtsleiter Jürgen Kircher. "Das ist ein wichtiger Ort", sagt er. Hier befindet sich der Schneeheide-Kiefernwald. Einmalig sei dieses Stück Natur, "der letzte große Schneeheide-Kiefernwald außerhalb der Alpen". Dieser sei besonders artenreich, ein Schatz mitten im Augsburger Stadtwald. Gleichzeitig sei der Bestand gefährdet. Denn der Klimawandel macht den Schneeheide-Kiefern zu schaffen. Trockenheit und viele Hitzetage über mehrere Jahre. Dann noch das schwere Hagelunwetter im Spätsommer 2023. Davon haben sich etliche Kiefern nicht erholt. Die Wälder in und um Augsburg leiden – und mit ihnen die Forstwirtschaft.

"Alle Baumarten kämpfen mehr oder weniger mit den Folgen des Klimawandels", sagt Kircher. Besonders stark betroffen sei die Fichte. Diese verliere zwar auch im Stadtwald an Bedeutung, mache aber nach wie vor die größte Baumart aus. Früher seien vor allem Fichten gepflanzt worden, auf eine Durchmischung des Waldes habe man damals kaum geachtet, so Kircher. Wegen der veränderten klimatischen Bedingungen sei das aber dringend geboten. Das für die Forstwirtschaft zuständige Finanzreferat teilt auf Anfrage mit, dass "der Umbau der Wälder der Stadt schon seit Dekaden erfolgt". Noch aber dominieren im Stadtwald die Fichten. "Viele werden Opfer des Borkenkäfers", sagt Kircher, während er die typischen Spuren des Schädlings auf der Rindeninnenseite zeigt. Die Folge: Einzelne Waldbereiche müssen komplett gefällt werden.