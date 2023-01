Was zeigte die Ampel beim Verkehrsunfall?

In Kriegshaber kam es auf einer Kreuzung zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen, die aufklären können, wer Vorfahrt hatte.

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen, welche die Ampelfarbe zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes aufklären können. Am Samstag befuhr ein 45-Jähriger den Kobelweg mit einem weißen Ford Transit stadteinwärts und überquerte die Kreuzung mit der Auffahrt zur B 17, so die Polizei. Zeitgleich bog ein 64-Jähriger mit einem grauen Audi von der B 17 in Fahrtrichtung Norden auf den Kobelweg ab.

Dabei fuhr der Ford Transit-Fahrer frontal in die linke Seite des Audi, woraufhin in beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten. Der 64-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Aktuell ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang, insbesondere im Hinblick auf die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Hierzu werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610, zu melden. (att)