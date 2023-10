Augsburg

Wege der Kunst führten wieder durch Göggingen

30 Künstlerinnen und Künstler verwandelten am Samstag Göggingen in eine lange Kunstmeile. In diesem Jahr gab es zwei Vernissagen.

Für Kunstfreunde sind die "Wege der Kunst" im Oktober in Göggingen ein Pflichttermin. An diesem Wochenende war es wieder soweit. 30 Künstlerinnen und Künstler stellten an insgesamt 21 Orten ihre Werke aus. In diesem Jahr war ein großes, künstlerisch gestaltetes "K" das Erkennungszeichen, wo es in Geschäften und markanten Orten etwas zu sehen gab. Organisiert wurde das Kunstevent wieder von der Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" (Wig), die damit einmal mehr ihren Stadtteil positiv ins Licht der Öffentlichkeit rückte. Als Galerie fungierte das Zentrum Göggingens vom Roncallihaus, Klausenberg und der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße entlang bis zur Hessing Klinik in der Wellenburger Straße, wo in und vor den Geschäften Künstler ein aktuelles Spektrum der bildenden Kunst ohne Schwellenängste dem interessierten Publikum darboten. Erstmals gab es auch zwei Vernissagen im Hessing Atrium, auf denen Künstler dem interessierten Publikum ihre Werke erläuterten. (att/Kleber)

