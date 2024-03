Augsburg

Wegen eines Neubaus: Bald zieht die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten um

So soll das neue Feuerwehrhaus in Haunstetten einmal aussehen.

Plus Die Neubaupläne für eine moderne Gerätehalle sind beschlossen. Für die nächsten Jahre zieht die Feuwehr Haunstetten erst einmal in das ehemalige AWS-Depot.

Von Fridtjof Atterdal

Die ersten Gespräche zum Neubau des Haunstetter Feuerwehrgerätehauses liegen 18 Jahre zurück, erinnert sich ein Feuerwehrmann. Jetzt hat der Stadtrat die Pläne für den Abriss und Neubau der Feuerwache zugestimmt - in Kürze zieht die Feuerwehr in ein Übergangsdomizil. Dann erhält Haunstetten endlich ein Gerätehaus nach dem aktuellen Stand der Technik, freut sich Kommandantin Simone Körner. Die Zeit im Interimsgebäude wird nochmal unbequem, das ist Simone Körner klar.

Voraussichtlich für die nächsten drei Jahre zieht die Freiwillige Feuerwehr in das ehemalige Depot des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (AWS) direkt hinter dem aktuellen Feuerwehrgerätehaus. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben in den letzten Monaten mit Unterstützung des Tiefbauamtes das Depot hergerichtet. "Wanddurchbrüche, neue Böden, Elektrik, Wasser - wir haben so ziemlich alles neu gemacht", erzählt die Kommandantin. Ein Teil des Gebäudes wurde abgerissen, die verbleibende Halle ist immer noch groß genug für die Feuerwehrfahrzeuge und Räume für die Mannschaft. "Es wird einiges fehlen, es gib keine Büros und beispielsweise keine getrennten Umkleiden - aber für unser neues Feuerwehrhaus nehmen wir diese Unannehmlichkeiten gerne in Kauf", sagt Körner. Wann es genau losgeht, steht noch nicht fest - der Umzug solle noch in 2024 stattfinden - danach sieht der Zeitplan drei Jahre vor, bis das alte Feuerwehrhaus abgerissen und an selber Stelle neu gebaut wurde.

