Welche Zukunft haben die Gasnetze in der Region?

Plus Die Stadtwerke in Augsburg informieren schon bestimmte Kunden, dass ihr Anschluss ab 2035 gekappt werden könnte. Andere Netzbetreiber setzen auf Wasserstoff.

Der Vorstoß aus dem Bundeswirtschaftsministerium, örtliche Gasnetze perspektivisch zumindest teilweise stillzulegen, wird bei den großen schwäbischen Gasnetz-Betreibern unterschiedlich aufgenommen. Für die Kunden hängt von dieser Frage einiges ab: Wer heute mit Gas heizt, aber irgendwann keinen Anschluss mehr hat, wird sich nach einer anderen Heizungsanlage umsehen müssen. Doch auch wer in einer Gegend wohnt, in der das Gasnetz in jedem Fall erhalten bleiben soll, wird im Hinblick auf eine Wasserstoff-Umrüstung womöglich eine neue Heizung benötigen.

Die Augsburger Stadtwerke haben als einer der ersten Netzbetreiber vor Jahren damit begonnen, Kunden in ausgewählten Gebieten auf eine schrittweise Stilllegung ihres Gasnetzes vorzubereiten. Man wolle Kunden frühzeitig informieren, damit sie dies bei einer anstehenden Heizungsmodernisierung berücksichtigen können, so die Stadtwerke damals. In den vergangenen vier Jahren wurden um die 200 Großverbraucher wie Firmen und große Wohnanlagen angeschrieben. Die Größenordnung zeige, dass es sich um kein Massenphänomen handle, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Für eine flächendeckende Stilllegung des Gasnetzes gebe es keine konkreten Pläne, betont Fergg. Die Stilllegung plane man in Gebieten, die bisher mit Gas und nun neu mit Fernwärme erschlossen werden und in denen die Gasleitungen perspektivisch erneuert werden müssten. Die Bild hatte am Dienstag berichtet, dass in Augsburg eine Stilllegung in großem Stil absehbar sei. Die Stadtwerke bezeichneten die Berichterstattung als "irreführend". Es werde niemandem der Gashahn zugedreht. Und wer in einem Gas-Bestandsgebiet noch einen neuen Hausanschluss wolle, bekomme einen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

