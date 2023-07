Augsburg

Weniger Auto, mehr Nahverkehr: So will die Stadt den Verkehr lenken

Plus Der "Mobilitätsplan", der Grundlage für Augsburgs Verkehrspolitik der kommenden 15 Jahre werden soll, wird in Grundzügen erkennbar. Doch wie realistisch sind die Ziele?

Von Stefan Krog

Die Stadt wird in absehbarer Zeit in mehreren Straßenabschnitten Tempo 30 verhängen und für die Ost-West-Achse von Theater bis zum Jakobertor ein entsprechendes testweises Konzept entwickeln (wir berichteten). Konkret geht es um die Verlängerung bestehender Tempo-30-Abschnitte vor Schulen und Kitas in der Zollern-, Reinöhl, Wellenburger, Von-Cobres- und Ulmer Straße, um kurze Wechsel zwischen Tempo 30 und Tempo 50 zu vermeiden. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte zuletzt dem vom Baureferat vorgeschlagenen Paket gegen die Stimme der AfD zu.

Tempolimit in Augsburg: Todesrisiko vervielfacht sich mit dem Tempo

"Es handelt sich um eine Entscheidung gegen Autofahrer, die schikaniert werden sollen. Auf Ortsstraßen gilt nun einmal Tempo 50", so AfD-Rat Markus Striedl. Er bekam allerdings Widerspruch von allen anderen Parteien, sei es Regierungskoalition oder Opposition. Florian Freund (Sozialfraktion) wies etwas darauf hin, dass das Todesrisiko für Fußgänger bei einem Unfall bei Tempo 50 um ein Vielfaches über dem liege, das bei Tempo 30 besteht. "Und zu Stoßzeiten kann man doch an vielen Stellen ohnehin nicht schneller fahren als 30", so Freund. Verena von Mutius-Bartholy sagte, es gehe auch darum, insgesamt etwas Tempo herauszunehmen. Wo 50 gelte, werde in der Praxis oft 60 gefahren. Verhänge man Tempo 30, komme man an kritischen Stellen zumindest auf eine akzeptable Geschwindigkeit.

