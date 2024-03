Augsburg

vor 16 Min.

Wie diese Frau nach langer Arbeitslosigkeit zurück in den Berufsalltag fand

Plus Nach Jahren ohne feste Anstellung hat Manuela Rehm endlich wieder einen Arbeitsplatz. Mit Bewerbungen allein war das nicht möglich. Langzeitarbeitslose brauchen Hilfe.

Von Andrea Wenzel

Manuela Rehm kommt aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus, als sie vor einigen Tagen ihren festen Arbeitsvertrag bei Tante Emma B.I.B in Augsburg unterschreibt. Nach vielen Jahren hat sie nun wieder einen festen Job und arbeitet in der Küche des Cafés im Ellinor-Holland-Haus. Die Zeiten, in denen sie von Minijobs, Arbeitslosengeld und anderen Sozialleistungen lebte, sind vorbei. Sie hat als Langzeitarbeitslose den Weg zurück in den Job geschafft - aber nicht ohne Hilfe.

Manuela Rehm arbeitet als gelernte Schuhfachverkäuferin, als sie 2002 Mutter wird und aus dem Job aussteigt. Weil Ihr Sohn aufgrund einer Behinderung mehr Unterstützung braucht, dauert die Auszeit länger. Dann kommen die Trennung vom Ehemann und eigene gesundheitliche Probleme, die Rückkehr in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung rückt in immer weitere Ferne, obwohl Rehm 2012 noch eine zweite Ausbildung zur Hauswirtschafterin abschließt. Sie rutscht in die Langzeitarbeitslosigkeit, aus der sie - wie viele andere der rund 3550 Langzeitarbeitslosen in Augsburg und der Region (Stand: Februar 2024) - nicht mehr aus eigener Kraft heraus kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen