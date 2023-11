Augsburg

Wie gefährlich ist die Herzogstandstraße für Kinder?

Vor der Kita Heilig Geist in Augsburg-Hochzoll wird zu schnell gefahren, beklagen Eltern.

Plus Vor dem Kindergarten Heilig Geist in Hochzoll, ist im Juli ein Kind von einem Auto erfasst worden. Eine Mutter schlägt deshalb Alarm. Wie die Stadt die Situation beurteilt.

Wie gefährlich ist der Straßenverkehr in der Herzogstandstraße in Hochzoll? Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind Mitte Juli, sorgen sich offenbar Eltern, dass im Bereich des „Heilig Geist Kindergartens“ zu schnell gefahren wird. Die Straße sei stark befahren und die hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge, stelle eine ernsthafte Gefahr für die Anwohner und Familien der umliegenden Schulen und Kindergärten dar, schreibt eine Leserin.

„Als Anwohner der Herzogstandstraße in Augsburg und Eltern eines Kindes, das den Kindergarten Heilig Geist in dieser Straße besucht, möchten wir unsere tiefe Besorgnis hinsichtlich der Verkehrssituation zum Ausdruck bringen“, schreibt die Mutter. Sie beobachte „mit großer Sorge“, wie die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen rasten. Es habe in den vergangenen Jahren mehrere Unfälle dort gegeben, im Juli wurde ein Kind vor dem Kindergarten angefahren.

