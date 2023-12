Augsburg

"Waren richtig auf Krawall aus": Gast schlägt Winterland-Wirt Helmut Wiedemann

Plus Helmut Wiedemann betreibt seit 13 Jahren das Winterland vor der City-Galerie. Dort wird in der Vorweihnachtszeit friedlich gefeiert - doch nun musste er die Polizei rufen.

Eigentlich arbeitet Helmut Wiedemann in der Baubranche. Doch der 60-Jährige führt zusätzlich seit vielen Jahren das Winterland auf dem Willy-Brandt-Platz mit der Eisstockbahn, Verkaufsständen und inzwischen zwei Hütten. Wiedemann sagt, das sei eine Herzenssache, die ihm Spaß bereite. Mit der Freude allerdings war es in der Nacht auf Mittwoch kurzzeitig bei ihm vorbei. Er bekam es zu später Stunde mit aggressiven Gästen zu tun. Einer von ihnen versetzte Wiedemann einen Faustschlag. Der Wirt erzählt, wie es dazu kam und was er seit der Corona-Pandemie beobachtet.

Nein, ein Veilchen-Auge habe er nicht, sagt Wiedemann, als er am Telefon auf den aktuellen Polizeibericht angesprochen wird. In diesem wurde nämlich von einem Standbetreiber des Winterlandes berichtet, der nachts gegen ein Uhr nach einem Streit einen Faustschlag abbekommen hatte und dabei leicht verletzt wurde. "Der Schlag war nicht so schlimm. Ich wurde nur leicht am Kieferknochen getroffen." Trotzdem ein unschöner Vorfall für den Winterland-Betreiber.

