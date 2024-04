"Wir haben Euch im Blick": UKA-Pflegekräfte richten Appell an Freistaat

Im Rahmen eines Aktionstags formulieren Pflegekräfte am Uniklinikum Augsburg (UKA) einen Appell. Er richtet sich vor allem an die bayerische Staatsregierung.

Pflegekräfte haben sich am Montag am Uniklinikum Augsburg (UKA) versammelt, um einen Appell an die Bayerische Staatsregierung zu richten. Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit zu entsprechenden Aktionen aufgerufen. Konkret geht es um die Pläne der Bundesregierung, eine Pflege-Personal-Regelung im Krankenhaus einzuführen, die sogenannte PPR 2.0. Nach mehr als fünf Jahren Vorbereitung hängt sie nun im Bundesrat – was laut Verdi insbesondere daran liegt, dass einige Landesregierungen die Einführung verhindern wollen, allen voran die bayerische.

Bundesweit haben sich am Montag Pflegekräfte an der Aktion "Wir haben Euch im Blick" beteiligt. Foto: Win Windisch, Verdi

Pflege-Personal-Regelung: Pflegekräfte der Uniklinik Augsburg appellieren

Die Staatsregierung hatte zuletzt vorgeschlagen, die Einführung der Regelung zu verschieben, bis es zu einer Besserung der Personalsituation auf dem Arbeitsmarkt gekommen sei. Sie verwies dabei auch auf bürokratische Belastungen. "Die Staatsregierung behauptet, es müsse zuerst mehr Personal da sein und nur dann dürfe man die Personalstandards erhöhen", erklärt Benjamin Gampel, Pflegekraft und Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit bei Verdi Augsburg. "Doch es ist genau andersherum. Zuerst muss es ein deutliches Signal geben, dass die Arbeitsbedingungen für die vorhanden Beschäftigten spürbar verbessert werden."

Win Windisch, Verdi-Sekretär in Augsburg, verwies in diesem Zusammenhang auf Versprechen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Staatsregierung werde jedes Bemühen unterstützen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. "Wenn er sein Versprechen halten will, muss Bayern jetzt der Einführung der PPR 2.0. im Bundesrat zustimmen." (kmax)