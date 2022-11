Aus fürs Weihnachtsparadies: Yvonne Konrad hört mit "Glaswald" auf

Plus Ob Dinosaurier, Spiegelei oder einfach eine Kugel- seit 26 Jahren verkauft Yvonne Konrad besonderen Christbaumschmuck. Bald schließt sie ihr Geschäft am Augsburger Rathausplatz.

Yvonne Konrad zählt die Tage bis Weihnachten. Allerdings nicht aus Vorfreude, sondern weil sie dann ihr Geschäft schließt - schweren Herzens. 26 Jahre lang hat Konrad hochwertigen und ausgefallenen Christbaumschmuck in Augsburg verkauft. Ihr Geschäft "Glaswald" liegt ein wenig verborgen Unter dem Bogen am Rathausplatz. Nicht nur der aufwendig dekorierte Laden birgt Überraschungen, sondern auch die Inhaberin selbst.