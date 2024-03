Augsburg

06:30 Uhr

Zukunft des Kongressparkhauses: Baureferent lässt Optionen prüfen

Das Kongressparkhaus ist ein Schandfleck in Augsburg. Kommt es bald zu einem Komplettabriss?

Plus Über einen Komplettabriss des maroden Parkhauses wird diskutiert. Bei der Stadt Augsburg möchte man jetzt Anwohner im Antonsviertel einbinden.

Von Michael Hörmann

Wird das marode Kongressparkhaus bald komplett abgerissen? Die Grünen haben den Abriss bereits gefordert. Die Gesellschafter des Parkhauses haben noch keinen gemeinsamen Kurs gefunden. Augsburgs Baureferent Steffen Kercher war zuletzt als Vermittler eingesetzt, sagte Mitgesellschafter Jürgen Wowra. Kercher selbst hält sich auf Anfrage bedeckt, welche Position er in der Diskussion über die künftige Gestaltung des Areals im Wittelsbacher Park einnimmt. Eine Quartiersgarage wird ins Spiel gebracht. Mehrheitsgesellschafter Bernhard Spielberger möchte eine Seniorenresidenz und ein mehrgeschossiges unterirdisches Parkhaus errichten. Kercher sagt: "Der sehr komplexen Situation angemessen möchte ich zuerst mit allen Verfahrensbeteiligten vertrauliche Gespräche führen. Erst dann ist eine Bewertung nach meiner Meinung möglich."

In den Diskussionen, welche Lösung sich nach einem Abriss anbieten könnte, gibt es den Wunsch, ein sogenanntes "grünes" Parkhaus zu errichten. Es ist an der Fassade begrünt und würde als Quartiersgarage ausgelegt sein. Zu nutzen wäre das Parkhaus aber auch von Gästen des Dorint-Hotels und Besuchern vom Kongress am Park. Die "grüne" Idee habe Charme, lässt Kercher verlauten: "Zeitgemäße Mobilitätslösungen zeichnen sich heute selbstverständlich auch durch ökologische Aspekte wie Begrünung oder Solaranlagen aus."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen