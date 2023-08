Zwei Männer streiten sich in Inningen und gehen aufeinander los

Im Augsburger Stadtteil Inningen entsteht zwischen zwei Männern ein Streit, der eskaliert. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen beide aufgenommen.

In Inningen ist es vergangenen Montag, 28. August, zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, der nun Folgen hat. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, gab es gegen 12.30 Uhr "In der Fuchssiedlung" zunächst eine "verbale Auseinandersetzung" zwischen einem 54-Jährigen und einem 36-Jährigen.

Polizei ermittelt nach Streit in Augsburg-Inningen

Der Streit eskalierte und die beiden Männer gingen wohl körperlich aufeinander los. In der Folge wurden die Beteiligten leicht verletzt. Die Polizei Schwaben Nord ermittelt wegen Körperverletzung sowohl gegen den 54-Jährigen als auch gegen den 36-Jährigen. (sph)