Zweite Einbruchsnacht auf Stadtmarkt: Mehrere tausend Euro Schaden

Zweimal hintereinander wurde in kürzester Zeit auf dem Augsburger Stadtmarkt eingebrochen. Unbekannte machte sich an vielen Ständen zu schaffen.

Einbrecher haben innerhalb kürzester Zeit in zwei Nächten auf dem Augsburger Stadtmarkt zugeschlagen. Wie berichtet, geschah der erste Vorfall in der Nacht auf Montag. Hier wurden acht Verkaufsstände angegangen. In der Nacht auf Mittwoch schlugen noch einmal ein oder mehrere Täter zu.

Nach Angaben der Polizei versuchten der oder die Unbekannte(n), sich Zutritt zu zahlreichen Ständen zu verschaffen. Aktuell sind der Polizei insgesamt 13 Stände bekannt. Bislang geht die Polizei von einem Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich aus.

Die Täter hatten es offenbar auf Bargeld und andere Wertgegenstände abgesehen. In einigen Fällen scheiterten sie, richteten aber trotzdem erheblichen Schaden an. Laut Polizei wird er auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Einbrecher auf Augsburger Stadtmarkt: Polizei sucht Zeugen

Bei ihren Ermittlungen prüft die Polizei auch, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestehen könnte. Menschen, denen in beiden Nächten im Bereich des Stadtmarkts etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-3810 zu melden.

Bei etlichen Händlerinnen und Händlern herrscht nach den Einbrüchen Verunsicherung. Das Wirtschaftsreferat der Stadt Augsburg hat Maßnahmen angekündigt, um die Sicherheit zu erhöhen. So werde der Ordnungsdienst künftig auch nachts auf dem dann für die Öffentlichkeit abgesperrten Stadtmarkt nach dem Rechten sehen. Zudem sind Kameras und Lichtschranken vorgesehen. (ina)