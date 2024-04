Demnächst soll mehr Klarheit zur Maxstraße herrschen

Die Stadt Augsburg will nach dem vorzeitigen Aus des Fußgängerzonen-Versuchs der Maxstraße eine Bilanz ziehen und Ideen zur künftigen Gestaltung vorlegen.

Nach dem frühzeitigen Aus des Fußgängerzonen-Versuchs in der Maximilianstraße aufgrund eines Gerichtsurteils will Baureferent Steffen Kercher demnächst einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen. Kommende Woche im Bauausschuss soll darüber diskutiert werden. Unter anderem wird es eine Auswertung des Verkehrsversuchs mit Fahrzeugzahlen geben. Dass die Stadt einen Versuch in Richtung einer dauerhaften Fußgängerzone macht, scheint schon wegen der Umbau-Kosten unwahrscheinlich. Womöglich wird es eher um kleinere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gehen.

Zuletzt begannen Gastronomen mit Zustimmung der Stadt wieder damit, Stellplatzflächen entlang der Gehwege abschnittsweise mit Tischen und Stühlen für die Außengastronomie zu belegen. Diese Maßnahme hat wohl Fortbestand. Die Bäume in Pflanztöpfen blieben den Winter über stehen und dürften wohl auch künftig zum Bild der Maximilianstraße gehören.

Ladeninhaber klagten gegen die Fußgängerzonen in der Maximilianstraße

Wie berichtet, hatte die Stadt vor einem Jahr einen auf ein Jahr angelegten Verkehrsversuch zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen gestartet. Ein Ladeninhaber aus der Maxstraße klagte dagegen und bekam im August in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Recht. Die Begründung der Stadt, die sich auf Argumente zur Sicherheit stützte, war nach Auffassung des Gerichts nicht haltbar. Die Stadt brach den Versuch ab, seitdem gilt in dem Abschnitt wieder Tempo 20.

Die Maximilianstraße ist Augsburgs Prachtmeile. Hier reihen sich Kneipen an Antiquitätenläden, Kirchen an Clubs und Fastfood-Restaurants an Spitzenküche. Wer sind die Menschen, die in der Maxstraße leben und arbeiten?

