Diese neuen Tiere leben im Augsburger Zoo

Neben den Löwen konnte der Augsburger Zoo in den vergangenen Wochen einige weitere Neuzugänge verkünden. In die Volieren sind vor kurzem Textorweber, auch als Dorfweber bekannt, Naschvögel und Schmalschnabelstare eingezogen. Zudem wurde das Gehege der verstorbenen Amurkatze von einem Malaienkauz in Beschlag genommen, der in naher Zukunft Gesellschaft bekommen soll.

Die Wildstörche, die im Augsburger Zoo leben, sind bereits aus ihren Winterdomizilen zurückgekehrt. Zudem können Besucher nun auch Pfauendamen beobachten, die sich zu ihren männlichen Artgenossen gesellt haben.

In wenigen Wochen werden Kragenbären in den Augsburger Zoo ziehen

Auch die Planungen des Himalaya-Landes schreiten voran. Mit dem Bau soll 2025 begonnen werden, 2026 ist die Einweihung geplant. Näher rückt der Einzug zweier Kragenbären. Aktuell bauen Handwerker ein Klettergerüst im Bärengehege, die Tiere sollen in vier bis sechs Wochen ihr neues Zuhause erkunden können.

Nicht mehr lange bis zum Einzug der Bären. Foto: Michael Hochgemuth

Im Anschluss an die Umbauarbeiten im Bärengehege stehen Nacharbeiten im Elefantenhaus an. Denn für die drei Elefantenbullen, die im Augsburger Zoo aufwachsen sollen, sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Das Gehege steht seit dem Umzug der beiden Elefantenkühe nach Sofia in Bulgarien leer.

