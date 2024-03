Klingsmoos

vor 2 Min.

Wie Störche in Klingsmoos einen Strommast in Brand setzen

Einen gefährlichen Platz für seinen Horst hat sich ein Storchenpaar in Klingsmoos gesucht.

Plus Die Störche sind zurück in der Region um Neuburg. Das ist sehr früh im Jahr. Über 40 Horste gibt es mittlerweile im Landkreis. Einer bei Klingsmoos ging nachts in Flammen auf.

Von Winfried Rein

Die Vegetation ist in diesem Frühjahr früher dran und die Weißstörche sind es auch. Fast alle der 41 Standorte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind bereits belegt. Doch eines der Tiere hatte in Klingsmoos einen mehr als ungünstigen Standort für seinen Horstbau gewählt: einen Strommast. Mitten in der Nacht brannte dieser lichterloh und knisternd ab.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In Klingsmoos hat ein Storch auf einem Strommast gebrütet. Ein Kurzschluss setze den Mast in Flammen. Video: Gunter Weinrich

Immer wieder sterben Weißstörche durch Stromschläge. Das war etwa in Rennertshofen der Fall oder 2023 in Sinning, als ein Storch tot unter einem Gittermast gelegen war. Der Partner blieb allein zurück und verließ bald den Standort. In Baiern blieb vor Jahren ein Storch mit einem Zweig im Schnabel an einer Stromleitung hängen und stürzte schwer verletzt ab. Im Tierheim hochgepäppelt, kam er wieder auf die Beine und brütet seitdem mit seinem Partner regelmäßig Nachwuchs aus. Gunter Weinrich füttert dieses alte Paar im Winter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen