Beim Klimaschutzpreis für Projekt mit gebrauchten Bauteilen fallen provokante Worte

Augsburger Preisträgerin Kathrin Fändrich widmet Auszeichnung "allen Bedenkenträgern in bayerischen Behörden". Trotzdem macht sie jetzt Karriere.

Kloschüsseln, Kabel, Treppen, alte Fenster: Im vergangenen Jahr wurden gebrauchte Bauteile aus der ehemaligen Augsburger Stadtbücherei an der Gutenbergstraße über eine Online-Börse angeboten. Sie sollten nicht im Müll landen, wenn das Gebäude abgerissen wird. Das Pilotprojekt für "zirkuläres Bauen" in Augsburg stieß auf eine enorme Nachfrage. Jetzt wurde es mit dem Bayerischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Dort sorgte Preisträgerin Kathrin Fändrich mit einem ein provokanten Statement für Aufsehen.

Einer der Preise ging an das Staatliche Bauamt Augsburg zusammen mit der Technischen Hochschule Augsburg in Nürnberg. Hinter dem Pilotprojekt stehen zwei engagierte Frauen - Professorin Mikala Holme Samsøe und Kathrin Fändrich vom Bauamt. Sie haben das Vorzeigevorhaben initiiert und realisiert. Die ehemalige Stadtbücherei in Augsburg, die einem Neubau weichen musste, wurde nicht herkömmlich abgebrochen. Gemeinsam mit Studierenden wurden vorab verwertbare Bauteile identifiziert, vermessen, katalogisiert und an Interessierte über eine Online-Plattform verkauft. So landeten mehr als 80 Prozent der verwertbaren Bauteile nicht auf der Deponie, sondern erhielten ein zweites Leben.

Kellerschachtgitter werden zu Sprungrampe in Funpark

Durch die Wiederverwendung konnte das Bauamt nicht nur erheblich Deponiekosten und damit Steuergelder sparen. Auch die Herstellungskosten und die sogenannte „Graue Energie“, die in jedem Bauteil steckt, bleiben erhalten. So sind beispielsweise die ehemaligen Kellerschachtgitter der Stadtbücherei aus Augsburg heute in Tettnang am Bodensee. Sie dienen in einem Funpark für Mountainbikes als Sprungrampe. Marcus Steurer, Sprecher des Bayerischen Klimarats und Mitglied der Jury, lobte, das Projekt "Architektur. Im Kreis." könne auf viele andere Gebäude übertragen werden.

Kathrin Fändrich nutzt die Preisverleihung für ein ungewöhnliches Statement. "Ich widme diesen Preis allen Bedenkenträgern in den bayerischen Behörden", sagt sie. Als bayerische Beamtin werde sie vom Steuerzahler nicht dafür bezahlt, aufzuzählen, was alles nicht möglich ist. Man müsse sich trauen, neue Wege zu gehen. Mikala Holme Samsøe von der Hochschule sieht ein großes Potenzial im zirkulären Bauen: „Es geht um nichts weniger als die Neuausrichtung der Baubranche.“ Es gelte, die mentalen und rechtlichen Schwellen aufzulösen, um endlich angemessen mit Material umzugehen. Viele Bauherren, Planende und Behörden hätten Lust darauf.

Preisträgerin verlässt Augsburg

Bayerns Bauminister Christian Bernreiter sagt, man werde sich jetzt anschauen, wie sich die Erkenntnisse auf andere staatliche Baumaßnahmen übertragen lassen. Insgesamt gibt es im Freistaat Bayern 22 Staatliche Bauämter. Sie betreuen über 25.000 bauliche Anlagen auf rund 5.100 Liegenschaften, davon allein rund 11.000 bauliche Anlagen des Freistaates.

Kathrin Fändrich dürfte das Projekt zu einem Karrieresprung verhelfen. Die Hochbauamtsleiterin im Staatlichen Bauamt Augsburg wechselt ab Oktober in die Staatskanzlei. Dort wird sie zu einem Lehrgang für Verwaltungsführung beordert - von Insidern augenzwinkernd "Prinzenkurs" genannt.