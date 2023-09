Augsburg

08:19 Uhr

Gastronom "Bob" Meitinger wirft am Haller-Platz aus Ärger über die Stadt hin

Gastrononom Stefan "Bob" Meitinger zieht sich am Helmut-Haller-Platz zurück: Auch einen Weihnachtsmarkt wird es unter seine Regie nicht mehr geben.

Plus "Bob" Meitinger kürzt sein Veranstaltungsprogramm, nur "Sommer am Kiez" bleibt am Helmut-Haller-Platz. Das sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch zum Konflikt.

Der Helmut-Haller-Platz vor dem Bahnhof in Oberhausen ist ein Ort für zahlreiche Konzerte und Feste. Der Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger, der im direkten Umfeld ein Lokal betreibt, hat die Veranstaltungsreihe "Sommer am Kiez" eingeführt. Auch andere Veranstaltungen fanden unter seiner Regie statt. Damit ist jetzt erst einmal Schluss. Meitinger hat angekündigt, dass er die Brocken hinwirft. Es werde vorerst keine weitere Veranstaltungen von ihm am Haller-Platz geben. Für den Kiosk komme das Aus. Lediglich die Reihe "Sommer am Kiez" werde fortgesetzt. Meitinger fühlt sich von der Stadt gegängelt. Die Stadt weist dies zurück.

"Sommer am Kiez" findet auch im Jahr 2023 wieder am Helmut-Haller-Platz statt. Foto: Bernd Hohlen

Nach Informationen unserer Redaktion hat Meitinger gegenüber der Stadt mitgeteilt, dass er sich vom Großteil seines Veranstaltungsprogramms zurückziehen werde. Das Lokal "Bob's" in der Ulmer Straße ist davon nicht betroffen. Hier läuft der Betrieb mit Veranstaltungen und Konzerten weiter. Vorerst letzte Veranstaltung im Außenbereich soll abends am Sonntag, 8. Oktober, eine Wahlparty sein. Meitinger tritt als Kandidat für "Die Partei" an.

