Corona-Krise in Augsburg

06:00 Uhr

Wegen Corona-Verstößen in den Polizeiarrest: Wie häufig kommt es dazu?

Seit der Corona-Krise hat die Polizei in Augsburg mehrere Personen in Gewahrsam genommen, weil sie die Corona-Regeln missachtet hatten.

Plus Nur selten nimmt die Polizei Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln in Gewahrsam. Ein Mann in Augsburg saß jedoch gleich 17 Tage lang hinter Gittern.

Von Jan Kandzora

Es kommt nicht oft vor, dass Menschen, die in Augsburg gegen die Corona-Auflagen verstoßen, von der Polizei deswegen in eine Arrestzelle bugsiert werden. Ein junger Mann blieb dafür im Verlauf der ersten Pandemiewelle umso länger hinter Gitter. Ganze 17 Tage musste ein 21 -Jähriger im April 2020 in den Polizeigewahrsam, der nach Angaben der Ermittler zuvor 15-mal gegen das Infektionsschutzgesetz und polizeiliche Maßnahmen wie Platzverweise verstoßen hatte. Ein absoluter Ausnahmefall. Zumeist sind Menschen, die wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz in Gewahrsam genommen werden, spätestens am Folgetag wieder auf freiem Fuß. Das gilt seit Beginn der Pandemie. Wie ist die Lage zurzeit?

