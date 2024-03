U19 des FCA feiert furiosen Auswärtserfolg

In der Bundesliga gewinnen die U19 und die U17 des FC Augsburg ihre Spiele. In beiden Begegnungen schlagen die Nachwuchsfußballer einen bayerischen Kontrahenten.

Erfolgreiches Wochenende für die beiden Bundesliga-Nachwuchsteams des FC Augsburg: Die A-Junioren (U19) besiegten im Derby den TSV 1860 München mit 2:1, die B-Jugend (U17) deklassierte den FC Ingolstadt mit 7:0.

Die U19 belohnte sich mit dem Sieg gegen den kleinen Löwen für ihr engagiertes Spiel. In der hitzigen Partie ging der FCA durch einen von Ivelj verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten erhöhte Heinze in der 72. Minute auf 2:0 für das Team von Trainer Kleinhenz. In der Schlussphase kamen die Münchner zwar noch auf 1:2 heran, doch der FCA ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und feierte den zweiten Sieg nach der Winterpause. Durch diesen Derbyerfolg schob sich die U19 auf Rang zwölf vor und verabschiedet sich nun in die Länderspielpause. Das nächste Spiel findet am 7. April in Heidenheim statt.

U19 des FC Augsburg gewinnt beim FC Ingolstadt 7:0

Einen furiosen Auswärtssieg unter Flutlicht feierte die Augsburger U17 beim FC Ingolstadt. Dabei stellte das Team von Markus Feulner an der Donau die Weichen schon frühzeitig auf Sieg. Gentian Dushaj traf schon in der fünften Minute zur Augsburger Führung, Florian Hangl erhöhte nach neun Minuten auf 2:0. Luca Barbulescu stellte mit einem Doppelpack vor der Pause auf 4:0. Auch in der zweiten Hälfte machte der FCA munter weiter: Erneut Hangl traf zum 5:0 (51.) und ließ in der 75. Minute seinen dritten Treffer folgen. Den Schlusspunkt setzte Ioan-Mihai Bosneag in der 82. Minute zum 7:0-Endstand. In der Tabelle bleibt die U17 weiter auf Rang sechs. Auch hier geht es nun in die Länderspielpause, aus der der FCA mit seinem letzten Heimspiel der Saison am 7. April (gegen Frankfurt) zurückkehrt. (oll/pm)

