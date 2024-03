TSV Haunstetten zeigt eine starke Leistung

Gegen den Tabellenzweiten HSG Stuttgart/Metzingen überzeugt die Mannschaft von Trainerin Patricia Link. Dem Klassenerhalt ist Haunstetten nun sehr nahe gekommen.

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten sind zurück in der Spur: Nach der bitteren Niederlage beim Abstiegskandidaten TuS Steißlingen zeigten die Rot-Weißen am Samstagabend wieder ihr anderes Gesicht und fertigten den Zweitplatzierten HSG Stuttgart/Metzingen in eigener Halle mit 33:21 (17:12) ab. Der Abstand zu Relegationsplatz acht beträgt nun vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte, was bedeutet, dass der TSV nur noch einen Sieg benötigt, um nächstes Jahr unter die 36 Drittligisten zu kommen. Co-Trainer Herbert Vornehm war ziemlich angetan von der Vorstellung des Teams: "Wir haben eine deutliche Reaktion gezeigt und uns mit viel Wille diesen Sieg verdient erarbeitet."

Nach Wiederanpfiff sorgt der TSV Haunstetten für die Vorentscheidung

Stark ersatzgeschwächt präsentierten sich die Stuttgarterinnen in der Albert-Loderer-Halle, da sämtliche Starspielerinnen zum Final Four der Erstligisten mitgenommen wurden und in der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen. Das junge Team der HSG hatte so auch in der Anfangsphase große Probleme, die wiedererstarkte TSV-Defensive auszuhebeln, und sah sich nach zehn Minuten bereits mit 1:7 im Hintertreffen. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, auch weil die Gastgeber oft fahrig mit ihren Torchancen umgingen. Metzingen hatte bis zur Pause den Rückstand beim 12:17 somit erträglich gehalten, und dies war auch der einzige Kritikpunkt von Haunstettens Trainerin Patricia Link in ihrer Halbzeitanalyse.

Sofort nach Wiederanpfiff legte Haunstetten einen Gang zu und hatte beim 23:13 (40.) die erste Vorentscheidung gesetzt. Als sich die bärenstarke HSG-Spielmacherin Patrizia Schenker zu allem Überfluss auch noch eine Fußverletzung zuzog, schwanden die Alternativen des potenziellen Vizemeisters immer mehr, und die Rot-Weißen ließen im weiteren Verlauf trotz vieler Wechsel nichts mehr anbrennen.

Am Samstag erwartet der TSV den Spitzenreiter HC Erlangen. Hier will sich die Mannschaft von Link nicht nur für die höchste Drittliga-Niederlage überhaupt (24:37) revanchieren, zugleich könnte sie den Klassenerhalt perfekt machen. (hv)

Haunstetten Spindler, Albrecht (Tor); Birnkammer (9), Schäfer, Driske (je 4), Link, Knöpfle (je 3), Joerss, Bosch, Prokop (je 2), Smotzek, Dieterich, Fischer (je 1), Niebert (1/1), Wedrich