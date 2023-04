Großeinsatz bei XXXLutz in Haunstetten: Entwarnung nach Bombendrohung

Im Möbelhaus XXXLutz in Augsburg kam es am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Beamten waren mit mehreren Fahrzeugen und viel Personal vor Ort.

Zu einem Großeinsatz im Gebäudekomplex mit dem Möbelhaus XXXLutz sowie den Möbelgeschäften Mömax und Poco in Augsburg-Haunstetten ist es am Dienstagmittag gekommen. Kunden und Personal mussten das Geschäft nach Zeugenangaben verlassen, die Polizei sperrte das Gelände ab und war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Beamte durchforsteten mit einem Großaufgebot das Gebäude, darunter auch mit Hunden, die speziell darauf trainiert sind, Sprengstoff aufzuspüren. Die konkreten Hintergründe waren am Mittag zunächst noch unklar, die Polizei sprach in einer ersten Stellungnahme von einer Drohung, die ausgesprochen worden sei.

Mehrere Quellen berichteten unserer Redaktion unabhängig voneinander, es sei eine Bombendrohung gewesen - eine Information, die die Polizei nach Abschluss der Maßnahmen bestätigte. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe aber nicht bestanden, hieß es von den Ermittlern.

Polizeieinsatz bei XXXLutz: Das ist in Haunstetten passiert

Gegen 10.40 Uhr war die Drohung offenbar eingegangen - zumindest startete zu dieser Zeit der Einsatz der Polizei. Am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben: Etwas Verdächtiges wurde in dem Möbelhauskomplex nicht gefunden. Die Beamten rückten daraufhin am Nachmittag wieder ab. Was der konkrete Hintergrund der Drohung war und wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte, ist nun Hintergrund der laufenden Ermittlungen der Polizei. Derzeit sind noch viele Fragen offen oder unklar, etwa wie genau die Bombendrohung einging und ob es bereits einen Verdächtigen oder mehrere Verdächtige gibt. Angaben dazu machte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.

Zu einem Großeinsatz in Augsburg-Haunstetten kommt es am Dienstagmittag bei XXXLutz. Foto: Silvio Wyszengrad

In den vergangenen Jahren hatte es in der Stadt mehrere Bombendrohungen gegeben, betroffen waren Behörden oder Gebäude wie Rathäuser oder Ämter. So musste 2019 und 2020 das Rathaus nach anonymen Drohschreiben evakuiert und von Ermittlern durchsucht werden. Gefährliche Gegenstände wurden damals jeweils nicht gefunden und die Gebäude nach Ende der Polizeimaßnahmen wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.