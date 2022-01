Augsburg

vor 37 Min.

Wie Augsburger Bürger marode Vorzeigebauten der Stadt retten

Plus Das Römische Museum wartet seit zehn Jahren auf eine Modernisierung. Auch andere zentrale Anlaufstellen vergammelten, bis engagierte Augsburger das Ruder herumrissen.

Von Eva Maria Knab

Manches in Augsburg dauert eine gefühlte Ewigkeit. In einigen Fällen so lange, dass Bürger die Geduld verlieren. Das war bei der Entscheidung zur Rekonstruktion des kriegszerstörten Goldenen Saals im Rathaus so. Ähnlich war es bei der Sanierung des prächtigen Schaezlerpalais mit seinen wertvollen Kunstsammlungen. Auch der Neubau der maroden Stadtbücherei wurde von Kommunalpolitikern immer wieder verschoben. Mäzene, Handwerker und engagierte Menschen haben all diese Problemprojekte dennoch auf den Weg gebracht. Was waren ihre Erfolgsrezepte? Können sie ein Vorbild für die Wiedereröffnung des seit zehn Jahren geschlossenen Römischen Museums sein?

