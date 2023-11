Mann verursacht Unfall - und bekommt weitere Probleme

Ein 58-Jähriger verursacht in Augsburg einen Auffahrunfall. Als die Polizei den Vorgang aufnimmt, stoßen die Ermittler auf Unstimmigkeiten am Fahrzeug des Mannes.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einem 30-jährigen Autofahrer ist es am Mittwoch in der Amagasaki-Allee gekommen. "Bei dem Unfall wurde niemand verletzt", berichtet die Polizei. Gegen 21 Uhr war der 58-Jährige den Angaben zufolge in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen. Hierbei kollidierte er mit dem Auto des 30-Jährigen, der an einer roten Ampel wartete. "Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Zulassungsstempel an den Kennzeichen des 58-Jährigen gefälscht waren", so die Polizei weiter, die nun auch wegen Urkundenfälschung gegen den 58-Jährigen ermittelt. (jaka)