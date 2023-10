Inningen

10:41 Uhr

Einbrecher durchwühlen ein Wohnhaus in Inningen

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag in ein Haus in Inningen eingestiegen. In Pfersee wurde ein teures E-Bike geklaut.

Einbrecher haben sich am Sonntag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bergheimer Straße in Inningen verschafft und mehrere Zimmer durchsucht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Beuteschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen. Diebe klauen E-Bike aus Mehrfamilienhaus in Pfersee In Pfersee ist unterdessen in einem Mehrfamilienhaus in der Koboldstraße ein E-Bike der Marke Ghost gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrrad zwischen Freitag 16.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uh entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion in Pfersee in Verbindung zu setzen. (AZ)

