Gericht urteilt: Kongressparkhaus darf nicht abgerissen werden

Plus Immobilienunternehmer Spielberger und andere Teileigentümer streiten über das Vorgehen rund um die Bauruine in Augsburg. Nun ist eine vorläufige Entscheidung da.

Es war ein hartes Ringen, das sich Zuschauerinnen und Zuschauern diese Woche im Gerichtssaal bot. Auf der einen Seite stand ein juristischer Vertreter des Immobilien-Mehrheitseigentümers Bernhard Spielberger, auf der anderen Anwälte der Hotelgesellschaft des Dorint sowie einer Firma von Immobilien-Unternehmer Jürgen Wowra. Wie berichtet, möchte Spielberger das marode Parkhaus für eine Wohnbebauung abreißen, die Gegenseite, die dort Stellplätze hat, ist der Ansicht, dass man prüfen solle, ob eine Sanierung in Betracht komme. Am Freitag gab das Amtsgericht seine vorläufige Entscheidung bekannt: Ein Abriss ist bis auf Weiteres nicht möglich, die Sperrung kann aber aufrechterhalten bleiben. Spielberger kündigte an, eine Berufung zu prüfen. Damit ist weiterer Stillstand absehbar. Eine Sanierung des Parkhauses hält Spielberger für nicht mehr möglich.

