Fahrzeug verliert Holzaufbau auf der B17

Mehrere Autos kollidierten nahe der Anschlussstelle Königsbrunn mit Ladeteilen. Die Polizei sucht nun den Fahrzeugführer.

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntagmorgen auf der Bundessstraße B17 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Fahrer gegen 2.30 Uhr auf der B17 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Königsbrunn Süd verlor er auf dem rechten Fahrstreifen einen Holzaufbau inklusive einer grauen Abdeckplane. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um die Beseitigung der Gefahr zu kümmern. In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuge über den Aufbau, der dadurch größtenteils zerstört und auf beiden Fahrstreifen verteilt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen. (gau)