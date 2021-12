Augsburgs CSU gerät wegen ihrer Verkehrspolitik unter Druck

Der Handel beklagt Umsatzrückgänge, weil Kunden ausbleiben. Die Wirtschaftskammer kritisiert das Agieren der Stadtregierung. Bleiben CSU und Grüne auf gleichem Kurs?

Dass dem Handel in der Augsburger Innenstadt die Kunden fehlen, ist unstrittig. Die Corona-Pandemie ist eine Erklärung für das Fernbleiben der auswärtigen Besucherinnen und Besucher. Es gibt andererseits eine verkehrspolitische Entwicklung, die den Menschen im Umland den Ausflug nach Augsburg offenbar verleidet. Die Stadtregierung fährt einen eher Autofahrer-unfreundlichen Kurs. Parkgebühren werden erhöht, Stellplätze fallen weg, über neue Parkzonen wird diskutiert. Die Koalition von CSU und Grünen im Rathaus verweist auf Argumente des Klimaschutzes, auf die erhöhte Aufenthaltsqualität in der Stadtmitte für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie auf die politisch gewollte Mobilitätswende.

Der Einfluss des Klimacamps und des Radbegehrens ist immens

Es stellt sich allerdings die Frage: Wie viel "leere" Innenstadt möchte die Politik perspektivisch haben? Bei den Menschen im Umland kommt derzeit die Botschaft an, dass sie mit dem Auto nicht mehr in Augsburg willkommen sind. Selbst wenn es anders wäre, ist es der Stadtregierung nie gelungen, ihren verkehrspolitischen Kurs überzeugend nach außen zu vertreten. Viel mehr wird der Eindruck erweckt, dass gute Lobbyarbeit die Politik zum Handeln drängt. Die Aktivisten des Klimacamps und Vertreter des Radbegehrens bestimmen mit, wohin politisch die Reise in Augsburg geht.

Bei den Grünen stoßen Radbegehren und Klimacamp auf offene Ohren, das Rumoren in der CSU wird dagegen immer lauter. Die Kritik vonseiten der Wirtschaft und des Handels am verkehrspolitischen Konzept der Stadtregierung setzt die CSU und deren Oberbürgermeisterin Eva Weber massiv unter Druck.

