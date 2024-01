Beschwerden über Vermisstensuche: Dieses Verhalten macht fassungslos

Plus Weil mit einem Hubschrauber nach einem vermissten Kind gesucht wird, beschweren sich Anwohner bei der Polizei. Nicht nur das ist zum Fremdschämen.

Da wird ein zwölfjähriges Mädchen vermisst, das sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die Polizei schickt nachts zur Unterstützung der Einsatzkräfte einen Hubschrauber über Augsburg los. Und was passiert? Anwohner beschweren sich bei der Einsatzzentrale über den Lärm des Helikopters, weil sie nicht schlafen können. Als ob diese Klagerei nicht schon bodenlos genug wäre, wird die Hubschrauber-Besatzung auch noch aktiv durch einzelne Anwohner geblendet. Dieses Verhalten macht fassungslos.

Es muss doch jedem klar sein, dass ein Hubschrauber nicht grundlos mitten in der Nacht über einem Stadtgebiet kreist, sondern dass etwas passiert sein muss. Wie egoistisch, empathielos und unreflektiert, seine eigene Befindlichkeit über einen Notfall zu stellen. Auch wenn dem Einzelnen eine Situation nicht gefällt, wie Hubschrauberlärm in der Nacht oder etwa ein Stau auf der Straße nach einem Unfall, muss man so etwas hinnehmen und aushalten. Das sollte selbstverständlich sein. Kriminell wird es zudem, wenn Einsatzkräfte, die Hilfe leisten wollen, in Gefahr gebracht werden.

