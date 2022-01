Das Aus der Augsburger Sommernächte 2022 bietet eine Chance

Plus Wegen Corona fallen die Augsburger Sommernächte auch im Jahr 2022 aus. Veranstalter brauchen jetzt klare Ansagen von der Politik, wie es weitergehen soll.

Die Absage des Augsburger Christkindlesmarkts wurde im Vorjahr zu einem Politikum. Die Stadt Augsburg hielt trotz hoher Corona-Zahlen lange an der Austragung fest. Das Aus wurde schließlich von der Bayerischen Staatsregierung verordnet. Die Händlerinnen und Händler, die ihre Stände längst mit Waren bestückt hatten, waren enttäuscht und traurig. Der Schmerz wurde dadurch gemildert, dass es finanzielle Unterstützung vom Staat gibt. Anders sieht es für das Stadtfest aus. Die Augsburger Sommernächte sind fünf Monate vor der Austragung zu den Akten gelegt. Das Aus kann nicht überraschen. Jetzt wissen aber endlich alle, woran sie sind.