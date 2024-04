Der Club Spectrum schließt: Ein Abschied auf Raten

Plus Das Aus des Clubs ist beschlossen, auch wenn der Termin dafür noch nicht bekannt ist. Was das Ende verschmerzbar macht...

Wer in den vergangenen knapp 30 Jahren in der Region Augsburg mit Musik und Konzerten etwas am Hut hatte und hat, kommt am Spectrum-Club in Kriegshaber nicht vorbei. Hunderttausende Menschen vergnügten sich im Lokal, sie feierten große Stars und teils sich selbst. Noch immer stellen die Betreiber ein attraktives Programm auf die Beine. Auch wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, wie Michael Klein und Ufuk Aykut selbst betonen. Seit dem Jahr 1997 führen sie den Club.

Für Fans des Spectrums ist es zunächst eine gute Nachricht: Die Betreiber versprechen, den Club noch einige Jahre fortzuführen. Das Aus des Lokals ist allerdings beschlossen, auch wenn der Termin noch nicht genau feststeht. Weil die Spectrum-Betreiber offen ihre Botschaft kommunizieren, ist ein schnelleres Ende als derzeit gedacht nicht ausgeschlossen. Der Betrieb muss sich rechnen. Es klingt bereits durch, dass die Herausforderungen für die Betreiber gewachsen sind.

