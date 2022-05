Digitalisierung ist kein Wert an sich für eine "Smart City" wie Augsburg

Plus Die Stadt Augsburg hat sich auf den Weg in die digitalisierte Zukunft gemacht. Es geht dabei nicht nur um Technik-Spielereien, sondern um Grundsätzliches.

Die Stadt treibt das Thema Digitalisierung seit einigen Jahren mit großem Nachdruck voran. Viele Dienstleistungen im Bürgeramt sind inzwischen online abwickelbar, die Einführung von elektronischen Akten wird vorangetrieben. Nun erreicht der Prozess seine nächste Stufe - das Stadtgebiet selbst wird durchdigitalisiert. Die Entwicklung läuft schon seit Jahren, etwa mit "intelligenten Ampeln" oder Echtzeit-Anzeigen beim Nahverkehr, doch die Potenziale sind noch längst nicht ausgeschöpft.