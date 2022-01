Für die Augsburger Innenstadt ist jetzt ein Kraftakt nötig

Plus Die Statistik zeigt es im Zwei-Jahres-Vergleich: Immer weniger Menschen steuern das Stadtzentrum an. Die Pandemie allein ist nicht der Grund. Es braucht Konzepte.

Zahlen lügen nicht: Die Statistik zur Passantenfrequenz macht deutlich, dass die Menschen immer stärker einen Bogen um Augsburg machen. Darunter leiden nicht nur Händlerinnen und Händler in der Innenstadt, sondern auch Gastronomen und Kultureinrichtungen. Die Corona-Pandemie hat in den zurückliegenden zwei Jahren vieles ausgebremst. Den eklatanten Abwärtstrend der Besucherfrequenz aber allein auf Corona zurückzuführen, ist nicht angebracht. Die Pandemie mag ein Übel sein, doch sie erklärt nicht das Ausbleiben der Gäste in dieser großen Zahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen