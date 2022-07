Kanu-WM: Augsburg kann sich auf ein Sportfest freuen

Plus Die Kanu-WM am Augsburger Eiskanal wird nach den Corona-Jahren eine der größten Veranstaltungen sein. Doch danach stehen Hausaufgaben für die Stadt an.

Wenn der Wasserstand des Lechs so bleibt, wie er momentan ist, dann dürfte es für die Kanu-WM reichen. Knapp zwar, aber immerhin. Den Augsburgern und Augsburgerinnen stehen dann einige Tage mit einem Sportfest am Eiskanal bevor, der mit großem Aufwand saniert wurde und abseits vom Sport ein beliebtes Ausflugsziel ist. Nach den vergangenen Corona-Jahren wird die WM mit bis zu 5000 Besuchern und Besucherinnen pro Tag eine der größten Veranstaltungen seit Beginn der Pandemie werden (vom Fußball abgesehen). Das Gefühl ist nicht ganz unbeschwert angesichts der steigenden Corona-Zahlen, aber die Veranstaltung findet komplett im Freien statt, wo das Infektionsrisiko gering ist.

