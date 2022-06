Schade, aber kein Schaden für den TSV Haunstetten

Nach dem verpassten Aufstieg ist die Enttäuschung groß. Doch gerade für junge Spielerinnen, die dem Haunstetter Modell entstammen, ergibt sich daraus eine Chance.

Was die Handballerinnen des TSV Haunstetten in dieser Spielzeit gezeigt haben, verdient größten Respekt. Erst mit den letzten Würfen verpasste der Drittligist den Aufstieg in die Zweitklassigkeit. Weil Gröbenzell nicht aufsteigen wollte, rutschte Haunstetten in die Aufstiegsrelegation. Das Zustandekommen war ein Stück weit glücklich, in den K.o.-Spielen betrieb die Mannschaft aber Werbung für den Handballsport. Zudem sorgten die Fans in der Halle für eine grandiose Stimmung.

Trainer Max Högl und Abteilungsleiter Herbert Vornehm haben einen eingeschworenen Haufen geformt, der mit seinen Auftritten Spaß machte. Das Team hat bewiesen, dass Spitzenleistungen in der 3. Liga auf finanziellen Möglichkeiten basieren können, aber eben auch auf Zusammenhalt, Leidenschaft und Fleiß. Dafür steht der TSV Haunstetten, der seit Jahren aus seinen Mitteln das Bestmögliche herausholt. Der TSV ist auf seine fruchtbare Nachwuchsarbeit angewiesen, zwingend ein Nachteil muss das nicht sein.

Im Verein und im Team herrscht ein großer Wohlfühlfaktor

Vielmehr ist die vermeintliche Schwäche zu einer Stärke erwachsen. Die Identifikation der Spielerinnen ist allgemein groß, die Fluktuation gering. Dass eine herausragende Akteurin wie Sarah Irmler etliche Angebote ausschlug und erst jetzt, mit 24 Jahren, ins Profilager wechselt, hat mit persönlichen Gründen zu tun. Aber auch damit, dass sie sich in Verein und Team derart wohlgefühlt hat.

Der verpasste Aufstieg schmerzt, wird aber keinen strukturellen Schaden anrichten. Stattdessen ergibt sich für den TSV die Chance, den Weg mit jungen Talenten weiterzugehen. Wenn man aufsteigen kann, sollte man das tun. Für die Entwicklung der Mannschaft kann es schlussendlich aber sogar ein Vorteil sein, dass der Traum geplatzt ist. In der dritten Liga bekommen Nachwuchsspielerinnen noch mehr Spielzeit, übernehmen noch mehr Verantwortung und können noch schneller in ihre Rolle als Führungsspieler wachsen.

