Plärrer: Die Sicherheit hat oberste Priorität

Die Veranstalter haben das Sicherheitskonzept des Augsburger Plärrers angepasst. Das sollte niemandem Angst machen – im Gegenteil.

Das Wetter hätte am ersten Abend des Herbstplärrers besser sein können. Aber es gilt der altbekannte Spruch der Schausteller: Das Wetter, das allen gefällt, gibt es nicht. Der Augsburger Plärrer jedenfalls hat in den zurückliegenden Jahren extrem an Zuspruch gewonnen. Ja, es kommen sogar Besucher aus München, erzählen Schausteller mit einem Augenzwinkern. Und das, obwohl das Oktoberfest nicht mehr weit entfernt ist.

Beim Augsburger Herbstplärrer gelten gelten neue Sicherheitsregeln. Angst machen muss dies keinem Besucher. Foto: Peter Fastl

Andrang auf dem Augsburger Plärrer ist oft groß

Der Andrang in Augsburg war zuletzt so groß, dass bei den Sicherheitsvorkehrungen nachgebessert werden musste. Das hat nichts mit Panikmache zu tun, sondern ist allenfalls vorausschauend: Das neue Konzept ist auf mögliche Gefahren ausgerichtet, die Polizei hatte massiv darauf gedrängt. Es gilt aber auch weiterhin: Kein Besucher, keine Besucherin muss sich unwohl fühlen. Die Voraussetzungen für ein schönes und friedliches Volksfest sind in Augsburg durch die neuen Auflagen noch mehr gegeben als vorher. Auch in den großen Bierzelten gab es bislang kaum Aggressionen. Der Einsatz von Sicherheitskräften hat sich über die Jahre hinweg bewährt. Die Mitarbeiter in ihrer schwarzen Uniform sind längst fester Bestandteil eines Volksfestes und auch an einer Taschenkontrolle stört sich längst niemand mehr. Auf einen friedlichen Plärrer!

Lesen Sie dazu auch