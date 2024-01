Trotz Einhalten von Grenzwerten: Augsburgs Luft ist viel zu schmutzig

Plus Augsburgs Luft wird sauberer. Sich darauf auszuruhen, dass Grenzwerte eingehalten werden, wäre aber Augenwischerei. Auch der Verweis auf andere gilt nicht.

Grenzwerte: seit Jahren eingehalten. Tendenz aller gemessenen Schadstoffwerte: sinkend. Luft: sauberer. Und überhaupt, in anderen Städten wie Stuttgart oder München herrscht noch viel dickere Luft. Man könnte schnell geneigt sein, der Luftqualität in Augsburg in positives Zeugnis auszustellen. Doch das wäre, obwohl es grundsätzlich natürlich in die richtige Richtung geht, Augenwischerei. Die Luft in der Stadt ist immer noch viel zu schmutzig.

Die Luftqualität in Augsburg wird besser, ist aber nicht gut genug

Alarmstimmung wäre sicher unangemessen. Ein Spaziergang durch die Augsburger Innenstadt bedeutet natürlich keine Lebensgefahr, auch nicht, wenn er durch die außerordentlich stark belastete Karlstraße führt. Doch die Folgen für jene, die regelmäßig höheren Schadstoff-Konzentrationen ausgesetzt sind, sollte man nicht unterschätzen. Gerade Feinstaub ist ein Problem, dessen Tragweite noch nicht überall angekommen scheint.

