Prozess um Hakenkreuz aus Teelichtern: Angeklagter zu Geldstrafe verurteilt

Plus Ein junger Mann drapierte auf der Balustrade seines Balkons das verbotene Nazisymbol. Im Prozess kauft ihm die Richterin seine Aussage nicht ab.

Von Klaus Utzni

Das war gerade keine leuchtende Idee: Ein 24-Jähriger drapierte auf der Balustrade seines Balkons rund 20 Teelichter zu einem Hakenkreuz. Was einer Nachbarin weniger gefiel. Sie fotografierte das verbotene Symbol der Naziherrschaft und rief die Polizei. Jetzt musste sich der Mann wegen "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" vor Amtsrichterin Susanne Scheiwiller verantworten. Es war nicht der einzige Vorwurf von Staatsanwalt Philipp Bodenmüller, der in die rechtsextreme Ecke deutete. So soll der 24-Jährige bei einer Demo der Jugendorganisation der Grünen Ende Februar auf dem Rathausplatz, bei der es um Flüchtlinge ging, "Sieg heil" gerufen haben. Er hatte zuvor herumgepöbelt und war deshalb vom Platz verwiesen worden.

