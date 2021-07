Friedensfest in Augsburg

09:44 Uhr

Friedensfest: Freies Theater verarbeitet Corona-Zeit

Plus Theater in der Blase wird hier wörtlich genommen: Die neue Kurzperformance des Freien Theaters Augsburg fand in einer durchsichtigen Kunststoffblase statt.

Von Stefanie Schoene

Was ist da los? Auf der Wiese im Fronhof kniet eine Frau in Orange (Daniela Nering) in einer aufgeblasenen Kugel aus durchsichtigem Kunststoff. Während Passanten große Augen machen, verfolgen etwa 30 Menschen auf ihren Kissen und Decken, wie die Orangene in ihrem Ballon zum Leben erwacht.

