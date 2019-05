vor 34 Min.

Für ihn ist Kunst ein exquisites Investment

Das Augsburger Unternehmen „Global Fine Art“ hat sich auf Fotografie als Geldanlage für Privatinvestoren spezialisiert. Chef Arne von Neubeck stellt die Bilder auch aus.

Von Michael Schreiner

Die Geschäftsräume der „Global Fine Art GmbH“ liegen am Stadtrand von Augsburg in einem Gewerbegebiet. Hier, in der gesichtslosen Gewöhnlichkeit zwischen Tankstelle und Zweckbauten, vermutet man weder international geschätzte Kunst noch exquisites Investment. Doch beides ist das Kerngeschäft des Unternehmens, das der gelernte Vermögensverwalter Arne von Neubeck 2014 gegründet hat. Er vermittelt Kunst, insbesondere Fotografie, an Geldanleger. Auf der Homepage von „Global Fine Art“ heißt es: „Wir eröffnen Ihnen den Zugang zu zeitgenössischer fotografischer Kunst und erfüllen Ihre Ansprüche an Kapitalsicherung und Kapitalvermehrung.“

Die Kunst lagert in einem Depot in Zürich

Kunstinvestment also. Arne von Neubeck, Jahrgang 1975, handelt Kunst mit Wertsteigerungspotenzial für Investoren. Seine Firma sondiert den Markt, kauft auf, erstellt Expertisen – und verkauft Anlegern Arbeiten von international bekannten Fotokünstlern wie Vivian Maier, Henri Cartier-Bresson, August Sander, Lee Friedlander oder Robert Lebeck. Fotoabzüge als Wertpapiere. Die Fotografie ist die Kunstgattung, die erst relativ spät, vor 40 Jahren etwa, am Markt aufgetaucht ist, dann aber wie keine andere reüssiert und durchgestartet ist. Von Neubecks Firma versteht sich nicht als Galerie oder Kunstagentur. Und die wenigsten seiner Kunden hängen die gekauften Kunstwerke daheim im Wohnzimmer auf. Das meiste, was von „Global Fine Art“ verkauft wird, landet in einem Zollfreilager nahe Zürich in der Schweiz. Dort lagern die „Kunstaktien“ wie Papiere in einem Depot – und die Besitzer, die das Werk in der Regel nie persönlich in Augenschein genommen haben, sparen sich so die 19% Mehrwertsteuer.

Arne von Neubeck, der mit Experten zusammenarbeitet und seine Werke bei Sammlern, aber auch Galeristen kauft, sieht sich nicht als „Künstlergroßmacher“. Er setzt auf „international etablierte Ware“, die er Anlegern vermittelt, die natürlich auf Gewinn spekulieren. „Im Lager schlummert die Kunst ihrer Wertsteigerung entgegen“, sagt von Neubeck. Aber natürlich bleibt der Kunstmarkt auch unberechenbar. Zur Geschäftspolitik von „Global Fine Art“ gehört denn auch „Kurspflege“, also bei der Wertsteigerung ein wenig nachzuhelfen. „Wir stellen für Bilder eine Ausstellungshistorie“, erklärt von Neubeck. Das bedeutet: Sein Unternehmen verleiht die im Zollfreilager deponierten Bestände der Anleger in Ausstellungen und Museen. Damit betreibt von Neubeck natürlich Marketing für die Bilder. Doch es geht dem kunstsinnigen Geschäftsmann auch darum, die Öffentlichkeit an den Schätzen teilhaben zu lassen, wie er sagt. So verlieh von Neubeck 2016 zahlreiche Fotografien seiner Investoren in eine große Vivian-Maier-Ausstellung in der Fotobastei Zürich. Vivian Maier, eine zu Lebzeiten unbekannte amerikanische Fotografin, wurde erst nach ihrem Tod entdeckt – und international für ihre Bilder gefeiert.

Auch Werke von Warhol und Munch sind im Portfolio

Arne von Neubecks Firma betreibt Marktforschung, prüft die Qualität, erstellt Exposés. Man muss kein Millionär sein, um bei ihm Kunst als Geldanlage zu kaufen. „Es geht schon bei 1000 bis 5000 Euro los“, sagt der Finanzexperte, der aus einer „kunstsinnigen Familie“ kommt. Sein Vater war lange Jahre Kulturchef der Tageszeitung Südwestpresse in Ulm. Inzwischen hat von Neubeck nicht nur Fotokunst im Portfolio, sondern auch millionenschwere Kunst von Andy Warhol oder Edvard Munch. Die Kontaktanbahnung für solche Geschäfte läuft dann eher über die Vermögensverwalter der Begüterten als mit denen persönlich.

Dass Arne von Neubeck sich begeistern kann für sein Metier, zeigt sich, wenn er weiße Baumwollhandschuhe überstreift und eine Kassette mit Fotoabzügen von Peter Bock-Schroeder öffnet. Der Fotograf (1943–2001) arbeitete für Illustrierte wie die Quick, er reiste in den 1950er Jahren mit einer Mittelformatkamera durch die damalige UdSSR. Mit solchen Entdeckungen hofft der Unternehmer, der den Markt ständig sondiert, auf spekulative Margen. Es treibe ihn aber auch an, den Fotografen, von dessen Bildern er überzeugt und begeistert sei, bekannter zu machen, meint von Neubeck.

Im Fokus seines Geschäfts stehen gleichwohl die Zahlen. Wer auf seiner Homepage „Kunst als Kapitalsicherung“ anklickt, landet bei „Kunst-Portfolios“ zwischen 15000 bis 100000 Euro Wert. Nach Wunsch des Anlegers kann es individuell bestückt werden – oder aber „Global Fine Arts“ übernimmt das und stellt etwas zusammen. Arne von Neubeck ist als Botschafter in eigener Sache in ganz Deutschland unterwegs. In Kanzleien und auf Veranstaltungen hält er Vorträge zum Thema „Kunst und Steuern“.

