Junges Theater Augsburg: Wohin mit all den Stücken?

Plus Das Team um Theaterleiterin Susanne Reng leidet unter Raumnot. Dabei hat man sich für die neue Spielzeit ein umfangreiches Programm vorgenommen.

Die gute Nachricht zuerst: Das Junge Theater Augsburg (JTA) hat in der kommenden Spielzeit eine Menge vor. Und jetzt die schlechte: Wo all die neuen Stücke und die Vorstellungen aus dem Repertoire stattfinden werden, ist oft noch unklar.