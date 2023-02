Oberbayrischkroatischbanatschwäbisch: Ein Heimatabend beim Brechtfestival

Plus Drehwurm beim Brechtfestival: Im Saalbau Krone begegnen sich drei Kulturen und ihre Trachtenvereine. Ein Hoigarten der etwas anderen Art.

Am Ende mischen sich alle Farben im Tanz. Die schneeweißen Hutfedern der Oberbayern spitzeln aus der Menge, die weiß-roten Kleider der Kroatinnen schwingen im Takt, zwei links, zwei rechts, und immer wieder sieht man die dunklen Westen der Banatschwaben. Dazwischen? Jeans- und Hemdträger aus dem Publikum – die haben die Trachtler zum Tanz aufgefordert und von den Stühlen geholt. Und das alles in Brechts Namen. Es ist ein heimeliger Tanzabend zwischen drei Kulturen, Trachten und Klängen, beim Brechtfestival 2023.